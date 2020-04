Officieel dodental door coronavirus ruim boven de 3000

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze door het coronavirus zijn overleden, is toegenomen tot 3134. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 189 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD’en. Het werkelijke dodental is zeker hoger, omdat de registratie diverse beperkingen kent.

Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken. Ook geven GGD’en sterfgevallen vaak pas na een of meerdere dagen door.

Uit CBS-cijfers over de totale sterfte in Nederland bleek eind vorige week nog dat in de week tussen 30 maart en 5 april 2000 Nederlanders meer waren overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Dat heeft alles te maken met het virus. In dezelfde week registreerde het RIVM ruim duizend sterfgevallen als gevolg van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

Het RIVM krijgt steevast meer meldingen van sterfgevallen binnen na het weekend. Vanwege Pasen duurde het weekend nu een dag langer. Ook dat kan gevolgen hebben voor de statistieken.

Ook ziekenhuisopnamen worden regelmatig pas later doorgegeven. Het RIVM heeft 188 nieuwe opnames geregistreerd. Van die mensen werden er dinsdag 69 opgenomen, de rest al eerder. In de statistieken is wel duidelijk een dalende lijn te zien, zeker ten opzichte van eind maart.

Tot nog toe was 24 maart de dag waarop de meeste mensen binnenkwamen in ziekenhuizen: 559. Op 8 april waren voor zover nu bekend 200 nieuwe opnames, op 11 april nog ‘maar’ 125. Maar zeker dat laatste getal zou nog wat kunnen toenemen als de administraties op orde worden gebracht.