Een gedetineerde in de gevangenis aan de Maatschapslaan in Alphen aan den Rijn heeft woensdagmiddag een medewerker gestoken. Het slachtoffer had alleen oppervlakkige verwondingen en hoefde niet naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerder.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen maar die bleek niet nodig. De aanleiding van het steekincident is onduidelijk. Het is ook niet bekend wat er nu met de gevangene gebeurt. Er wordt wel aangifte tegen hem gedaan en er komt verder onderzoek.