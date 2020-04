Vrouw opgepakt voor brandstichting bij Tweede Kamer

Een 28-jarige vrouw uit Dongen is woensdagavond opgepakt nadat zij brand stichtte bij de ingang van het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het is volgens een politiewoordvoerder de derde keer in drie dagen tijd dat de vrouw is aangehouden voor incidenten bij het Kamergebouw.

De vrouw had kranten aangestoken en die bij de ingang van het pand neergelegd. Het ging volgens de politie om een klein brandje dat snel door de brandweer kon worden geblust.

Op maandag en dinsdag had de vrouw ook brand proberen te stichten bij het Kamergebouw. Ook probeerde zij een ruit in te gooien. Volgens de politie gaat het om “iemand die zorg nodig heeft” en verward gedrag vertoonde.