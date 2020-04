IJsberen, zonhappen en andere thuiswerktrucs

Goed nieuws voor alle thuiswerkers. Nu je niet meer naar kantoor mag, mis je de file waarschijnlijk niet maar je collega’s wel. En heel misschien word je ook wel een klein beetje gek van de hele dag samen met je lief in een huis te zitten. Dan is het nu de tijd om eens te kijken waarom thuiswerken zo goed voor je is. Want zonnige kanten aan thuiswerken zijn er zeker.

April was nog nooit zo warm. Of lijkt dat doordat we meer bezig zijn met wat voor weer het is. Vast staat dat we in de afgelopen weken al een aantal warmte records verbroken hebben. En dat is goed nieuws voor iedereen die nu verplicht thuis moet werken. Waarschijnlijk zijn er met het thuiswerken al een aantal stressfactoren uit je leven opgelost. Geen files meer en ook die collega die altijd een opmerking moet maken kun je makkelijker wegdrukken tijdens de skypemeeting. En natuurlijk het fenomeen dat de zon schijnt en jij binnen moet zitten. Dat hoeft nu dus niet meer. Want thuiswerken hoeft geen binnenwerken te zijn.

Wij zetten op een rijtje hoe je van thuiswerken een buitenfeestje kunt maken, je er gezonder door wordt en je ook nog eens de liefde in je relatie weer terugbrengt.

Flexwerken in huis

Ook als je thuiswerkt, is het niet noodzakelijk om altijd op een zelfde plek te gaan zitten. Dus waarom ga je op een mooie dag niet gewoon de tuin in of het balkon op. In de buitenlucht je werk doen, geeft veel voordelen. Wist je dat zonlicht goed is voor het verhogen van serotine (het gelukshormoon) en dat zelfde zonlicht er tegelijk voor zorgt dat er minder melatonine in je zit. Melatonine is het stofje waardoor je makkelijk in slaap valt, met andere woorden je wordt er dus slaperig. Daarom zijn de mensen minder moe in de zomer en hebben ze meer energie. Een hele goede reden dus om af en toe buiten te werken.

En dat buitenwerken is niet zo moeilijk. Eigenlijk is het uitgangspunt dat je moet denken als bij het flexwerken. Gericht zijn op elke keer ergens anders je bureau inrichten. Dat doe je door je laptoptas in te pakken met je alles wat nodig hebt voor jouw werkdag. Dat kan je laptop zijn met een oplader en muis, maar misschien ook wel een schrijfblok en pen. Die flexplektas kan natuurlijk ook een mooie schoudertas heren of dames model zijn, net wat jij prettig vindt. Dan zoek je een of meerdere flexwerkplekken uit in je huis en de tuin of balkon. Binnen voor de koudere en natte dagen en buiten voor als het kwik oploopt. Probeer vooral buiten een rustige plekje te vinden, het liefst in de schaduw te vinden of waar je makkelijk schaduw kunt creëren. Kijk daarbij ook hoe de zon draait in de middag want de zon op je laptopscherm is niet fijn..

Lopen helpt je gedachten te ordenen

Wist je dat ijsberen goed voor je is. Lopend bellen, misschien heb jij je er ook wel eens op betrapt dat je gaat ijsberen als je aan het bellen bent. Dat is helemaal niet raar, sterker nog het is iets dat veel mensen doen. Door het lopen kun je namelijk je gedachten beter ordenen en kun je sneller oplossingen bedenken. Zelfs lastige telefoongesprekken en conflicten zijn makkelijker uit te praten zijn als je loopt. Even een ommetje tijdens het werk, is zo gek dus niet. Of een wandeling als lunchpauze zodat je daarna weer productiever bent. Maak in dat geval in de ochtend alvast je lunch en stop die in je rugzak. Flesje drinken en wat zonnebrandcrème er bij en je kunt direct op pad.

Verliefd weer terug naar huis

Nu kunnen we je nog vertellen dat de zon op je huid zorgt voor de aanmaak van vitamine D en dat dat goed is voor sterke botten, gezonde spieren en een goede afweer. Zelfs dat het zorgt voor een gezond brein is leuk maar niet overtuigend. Beter wordt het al als je hoort dat het groen van buiten een beschermende factor is in de veroudering van je DNA? Maar het toppunt waarom je buiten wil werken is dat je door zonlicht heel veel sneller verliefd wordt. En dat is goed nieuws als je week in week uit samen met je lief in een huis zit. Zeg nou zelf, hoe fijn is het verliefd “thuis te komen” na een werkdag in de tuin.