Jubileumeditie Pride Amsterdam afgelast om coronacrisis

De 25e editie van de Pride Amsterdam gaat niet door. Het bestuur van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) vindt het vanwege de coronacrisis niet verantwoord en ook niet haalbaar het jaarlijkse festival te organiseren.

“We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan”, zegt scheidend voorzitter Frits Huffnagel van AGP. “Bovendien is een Pride organiseren in een 1,5 metermaatschappij ook niet haalbaar. Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet.”