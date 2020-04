RIVM: minder nieuwe verpleeghuizen met corona

Het coronavirus steekt de laatste dagen in minder nieuwe verpleeghuizen de kop op, is de indruk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is te danken aan het bezoekverbod dat bijna vier weken geleden is ingesteld, denkt directeur Jaap van Dissel. Maar de stijging van het aantal patiënten in verpleeghuizen neemt nog niet af.

In ongeveer negenhonderd verpleeghuizen heeft het virus toegeslagen, meldt Van Dissel. Dat lijkt zelfs evenveel als vorige week, maar het is waarschijnlijk licht hoger dan toen.

Het totaalaantal verpleeghuisbewoners waarbij het virus is vastgesteld, stijgt nog wel stevig. De stijging lijkt ook niet af te nemen, zegt Van Dissel. In sommige huizen zijn uitbraken waarbij veel meer patiënten besmet raken. Het virus kan bijvoorbeeld om zich heen grijpen omdat het bij dementerende ouderen moeilijk is om de hygiënevoorschriften in acht te nemen.