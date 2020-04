Rutte hoopt volgende week helderheid te geven over evenementen

Het kabinet hoopt volgende week ook helderheid te geven over vergunningsplichtige evenementen die tot 1 juni verboden zijn vanwege het coronavirus. “We kijken of we daar volgende week al iets over kunnen zeggen”, zei premier Mark Rutte in de Tweede Kamer.

Op 21 april maakt het kabinet duidelijk hoe het verder gaat met de sluiting van scholen en horeca. Dan wordt dus ook mogelijk meer bekend over muziekfestivals en sportwedstrijden. Een groep van medische deskundigen (OMT) adviseert het kabinet daarover.

Rutte zei “niet optimistisch” te zijn dat dan al veel maatregelen worden versoepeld. Zolang er geen vaccin en groepsimmuniteit is, zal de 1,5 meter afstand in acht moeten worden genomen, zei hij. Die regel “zal nog een tijd bij ons blijven”.

Hij verwacht niet dat mensen snel weer kunnen gaan sporten. “We zitten echt nog niet in de fase dat we weer kunnen gaan tennissen.” Ook over het voetbal is hij somber. “Hoe ga je de aftrap doen op 1,5 meter? “