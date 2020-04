‘Veel kunstenaars belanden in depressie door coronapauze’

Veel Nederlandse artiesten beginnen na een maand quarantaine en niet optreden depressief te worden. Dat stelt entertainer Sven Ratzke, die de laatste jaren over de hele wereld furore maakte met zijn David Bowie-shows, in een gesprek op NPO Radio 1.

“Het niet optreden is heel benauwend”, stelt hij. “Alsof je in een racewagen bent gaan rijden en opeens helemaal stilstaat. We zijn in een vacuüm beland dat ik zelf niet kende; ik heb nog nooit een optreden afgezegd. Ik spreek heel veel collega’s via Zoom, en iedereen is echt een beetje depressief aan het worden.”

Kunstenaars zijn doorgaans bij uitstek een groep die zichzelf in lastige tijden weet te motiveren, voegt hij eraan toe. “We hebben allemaal geen baas, dus we zijn getraind in het zelf motiveren en bedenken van nieuwe dingen. Maar die complete onzekerheid belemmert ook het ontstaan van nieuwe ideeën. Niemand weet wat er gaat gebeuren, of wanneer er iets gaat veranderen.”

Ratzke plaatst soms liedjes op Instagram. Maar hij is daar toch heel bewust heel terughoudend in, voegt hij daar meteen aan toe. “Dat soort initiatieven geven het beeld dat kunst gratis is. En dat is niet zo: je moet ervoor betalen als je naar het theater komt, dat is onze baan.”