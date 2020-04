Filmfonds start met Netflix steunfonds voor Nederlands product

Het Nederlands Filmfonds en streamingdienst Netflix lanceren een nieuw steunfonds voor Nederlandse film- en tv-producties die door de coronacrisis acuut in de problemen zijn gekomen. Netflix heeft een bedrag van 1 miljoen euro ter beschikking gesteld. Het Filmfonds hoopt dat andere grote spelers in de filmmarkt en mogelijk ook particulieren het voorbeeld volgen en een financiële injectie voor het fonds overhebben. “We hopen dat meer partijen er het belang van inzien om onze waardevolle filmsector overeind te houden”, aldus Filmfondsdirecteur Bero Beyer.

Het Filmfonds heeft inmiddels geïnventariseerd dat zo’n vijftig Nederlandse producties zijn gecanceld of stilgelegd door de coronacrisis. Het gaat om speelfilms, series, documentaires en internationale coproducties. Het noodfonds biedt geld aan freelancers, filmmakers, cast, crew en andere filmprofessionals die aan deze producties werkten om te helpen de huidige periode te overbruggen, tot er weer gedraaid kan worden.

Het geld wordt verdeeld door het fonds, nadat producenten hebben aangegeven waar de nood binnen de producties op dit moment het grootst is. “Het gaat niet om de volledige dekking van kosten en salarissen”, legt Beyer uit. “Maar het is een steun in de rug voor deze mensen om nu niet direct in de problemen te komen.” De sector zelf werkt momenteel hard aan een protocol zodat de opnames van de films en tv-series binnenkort toch weer door kunnen gaan.