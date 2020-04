Grapperhaus: ga 10 minuten naar het park en vertrek dan weer

Justitieminister Ferd Grapperhaus roept mensen die dit weekend naar het park willen daar ook na tien minuten weer weg te gaan, om ruimte te maken voor andere mensen. “Je maakt een wandelingetje, gaat tien minuten in het park. Ga dan weer, dan kunnen ook anderen het park in”, zegt de minister.

Bij zijn bezoek aan het Vondelpark met de politie in Amsterdam begin deze maand zag hij dat mensen goed afstand hielden, maar vond hij het wel druk. Als mensen na een tijdje weer vertrekken, kunnen meer mensen genieten van zo’n park zonder dat ze de coronaregels overtreden.

Grapperhaus begrijpt heel goed dat het vooral voor jongeren moeilijk is in deze tijd. “Toen ik 18, 20 was had ik ook de drang om te willen bewegen, naar buiten te gaan, om te laten zien wie je bent.”

De minister spreekt met het team van experts dat het kabinet adviseert over manieren om bijvoorbeeld drukke locaties onder controle te houden. Lokale bestuurders zagen zich de afgelopen weken al genoodzaakt de toegang tot parken te beperken en parkeerplaatsen van bijvoorbeeld stranden te sluiten, omdat het op die plekken te druk werd.