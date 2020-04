Celstraf geëist voor afnemen informatie van ‘politiemol’ Mark M.

Twee mannen uit Geldrop en Veldhoven moeten acht en twaalf maanden de cel in, omdat ze geheime politieinformatie zouden hebben afgenomen van de vermeende politiemol Mark M. uit Weert. Dat eiste het Openbaar Ministerie vrijdag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.

Volgens de aanklager kan het niet anders dan dat de mannen tussen 2012 en 2015 hebben betaald voor de gegevens die M. uit de systemen bij de politie haalde. M. werkte in die tijd bij de politie. De mannen zelf ontkennen dat ze informatie van M. kochten. De rechtbank legde hen twee jaar geleden nog celstraffen op van twaalf en vier maanden. De advocaat-generaal zei vrijdag dat de twee “de rechtsstaat ondermijnden en het politiewerk belemmerden”.

M. kreeg twee jaar terug vijf jaar cel voor het verkopen van politie-informatie aan criminelen, computervredebreuk en witwassen. De planning is dat de advocaat-generaal maandag een strafeis tegen hem formuleert in zijn hoger beroep.

Het is de eerste grote strafzaak in Nederland die inhoudelijk is behandeld sinds de maatregelen vanwege het coronavirus op 17 maart bij de rechtbanken en gerechtshoven ingingen. De verdachten zaten zelf niet in de rechtszaal in het Bossche Paleis van Justitie. Eén van hen was via een videoverbinding in de zaal, de ander wilde er niet bij zijn. Rechters, advocaten en de advocaat-generaal waren wel aanwezig. Het hof kampte met geluidsproblemen. De verdachte was moeilijk te verstaan. De voorzitter herhaalde alles wat hij zei voor de aanwezigen in de zaal. Woorden van de advocaat-generaal zongen regelmatig rond door de geluidsinstallatie.

Het gerechtshof sluit het onderzoek in de zaak maandag. Dan wordt ook duidelijk wanneer het hof uitspraak doet.