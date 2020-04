Nog 9000 gestrande reizigers in het buitenland

Nog zo’n 9000 gestrande Nederlandse reizigers zitten in vast in het buitenland. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vrijdag na de ministerraad.

De overheid gaat samen met de verzekeraars en reissector door met het ophalen van reizigers, aldus Blok. Vrijdag keerde een vlucht uit Oost-Europa terug en dit weekend vertrekt weer een vliegtuig naar Australiƫ en Nieuw-Zeeland.

De meeste Nederlanders zitten nog steeds vast in Marokko. Blok heeft het land gevraagd in elk geval de meest schrijnende gevallen te laten gaan, maar tot zijn frustratie is daar nog steeds geen toestemming voor gegeven.