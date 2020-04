Officieel dodental coronavirus stijgt met 144 naar 3459

Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is opgelopen tot zeker 3459. Van deze mensen staat vast dat ze waren besmet met het virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 144 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD’en. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijker hoger, omdat niet iedereen op het coronavirus wordt getest. Bovendien worden overlijdens soms pas na een paar dagen doorgegeven.

Het RIVM registreerde 156 nieuwe ziekenhuisopnames. Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 9456 mensen opgenomen in ziekenhuizen. Het aantal bevestigde besmettingen steeg met 1235 naar 30.449. Het werkelijke aantal Nederlanders dat het coronavirus heeft opgelopen, ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames daalt al een tijdje. Het aantal gemelde sterfgevallen daalt ook, maar volgens het RIVM “minder snel dan de ziekenhuisopnames”. Vooralsnog was 31 maart de dag waarop de meeste mensen overleden aan het coronavirus: 163. Onder de doden zijn vooral veel 65-plussers, maar ook drie twintigers, zes dertigers en dertien veertigers zijn aan het coronavirus overleden. De ziekte is vooral vastgesteld bij mensen van boven de 50, maar onder de patiĆ«nten zijn ook meer dan driehonderd kinderen.

Noord-Brabant heeft nog steeds de meeste coronagevallen (6531), maar in Zuid-Holland neemt het aantal het snelst toe. De provincie telt nu 6036 mensen met corona. Groningen heeft de minste patiƫnten (299), vier meer dan op donderdag.

Volgens het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vorige week 2000 mensen meer overleden “dan we zouden verwachten voor deze tijd van het jaar”. Het hoge cijfer heeft waarschijnlijk te maken met het coronavirus.