Politie deelt coronaboetes uit in Rotterdamse ‘shishalounge’

De politie in Rotterdam is donderdagavond een woning binnengevallen waar mensen zich niet aan de geldende regels tegen het coronavirus hielden. Acht aanwezigen in het huis kregen een boete, vijf van hen zijn aangehouden omdat zij zich niet konden identificeren. Twee mensen bleken nog openstaande boetes te hebben.

De politie hield de woning al enige dagen in de gaten. Er bleken veel verschillende mensen te komen en gaan. Het huis lijkt volgens de politie niet als woning te dienen en had door de hoeveelheid waterpijpen die binnen werden aangetroffen veel weg van een shishalounge. Ook waren er tafelspellen aanwezig. Geen van de acht mensen die binnen waren, staat ingeschreven op het adres.

Een boete wegens de geldende noodverordening kan oplopen tot 400 euro. Deze schrijft voor dat groepen van drie of meer personen 1,5 meter afstand van elkaar houden.