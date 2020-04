Verlopen rijbewijs langer geldig door coronacrisis

Rijbewijzen die in de periode vanaf 16 maart zijn verlopen, blijven geldig tot 1 juni. Met die maatregel wil het kabinet voorkomen dat mensen in de problemen komen nu de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen door alle coronamaatregelen beperkt zijn. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, bijvoorbeeld van beroepschauffeurs of mensen met een lichte medische beperking, vallen onder de tijdelijke regeling. Die geldt overigens alleen voor het rijden binnen Nederland.

Mensen die eens in de drie jaar of zelfs jaarlijks moeten verlengen, omdat zij wegens hun leeftijd of aandoening regelmatig door een arts moeten worden beoordeeld, komen niet in aanmerking. Daarvoor is gekozen met het oog op de verkeersveiligheid.