Appathon corona-apps van start

Ondanks kritiek die een aantal IT-experts heeft op de selectie corona-apps die nu meedingen naar de opdracht van de overheid, is de zogenoemde ‘appathon’ van start gegaan. Tijdens deze online-presentatie krijgen de zeven geselecteerde teams de kans hun ideeën te presenteren. De bedrijven en non-profitorganisaties met plannen om het bron-en contactonderzoek van de GGD makkelijker te maken worden later op de dag bevraagd door een groep deskundigen.

Sommige van de apps hadden de finale nooit mogen halen en andere zijn om onbegrijpelijke redenen afgevallen, vinden negen van de experts die door het ministerie van Volksgezondheid in de arm zijn genomen. Van de zeven finalisten zijn een aantal apps uitdrukkelijk afgekeurd door meerdere deskundigenteams, zeggen ze. Dat apps door meerdere expertgroepen zijn afgewezen, kan kloppen, geeft het ministerie toe.

Maar, zo stelt het ministerie, er waren negen van die teams, en de plannen zijn door meerdere daarvan onder de loep genomen. Ieder plan dat de finale heeft gehaald is door minstens één team voldoende bevonden.

De app die komt bovendrijven, moet helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De zeven ‘finalisten’ zijn geselecteerd uit honderden geïnteresseerden. De ‘appathon’ die zaterdag en zondag wordt georganiseerd, is door iedereen online te volgen via het YouTube-kanaal van het ministerie van Volksgezondheid. Dat zegt ook het advies van het publiek mee te willen nemen in de beoordeling van de apps. Even na 10.20 uur waren ruim 4400 mensen naar de presentatie aan het kijken.

Na de feedback op de presentaties die zaterdag worden gehouden, zal de dag worden afgesloten met nieuwe presentaties. De app-ontwikkelaars zullen in de nacht door moeten werken om zondag met verbeteringen te komen. Op zondagmiddag wordt het evenement afgesloten met einddemonstraties van de teams. Later in de week moet duidelijk worden hoe de apps er precies uit gaan zien.

De experts die in een brief kritiek leverden op de gang van zaken, zeggen zich aan te sluiten bij eerdere kritiek van privacyorganisaties en wetenschappers. Privacyorganisaties Bits of Freedom en Platform Burgerrechten hadden eerder al gezegd niets te zien in het gebruik van apps om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.