Minister De Jonge: nog wel wat huiswerk voor makers corona-app

Er ligt nog wel wat huiswerk voor de ontwikkelaars van de corona-apps met wie het kabinet mogelijk in zee wil, vindt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Zo heeft een aantal overgebleven teams de zogeheten broncode van hun app nog niet openbaar gemaakt.

Dat is “wel echt een hele belangrijke voorwaarde” voor de app die het kabinet zoekt, zei De Jonge na een dag waarop zeven app-bouwers hun plannen presenteerden. “Dat is echt een huiswerkklusje, want daarvan hebben we wel gezegd: dat moet openbaar zijn en daarmee toetsbaar voor iedereen.”

Deskundigen en belangstellenden mochten de plannen van de zeven finalisten zaterdag tegen het licht houden en commentaar leveren. Sommigen leverden stevige kritiek. Met name de privacy van de gebruiker was niet bij ieder ontwikkelteam in goede handen, vonden experts. Andere apps waren slecht toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen.

De teams krijgen nu tijd om hun ontwerp te verbeteren. Zondag kunnen ze hun plannen opnieuw voorleggen.