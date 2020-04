Politie maakt einde aan illegaal pokertoernooi in Zaandam

Een illegaal pokertoernooi in Zaandam is in de nacht van vrijdag op zaterdag stopgezet door de politie. In het pand waren – tegen de coronaregels in – 53 mensen aanwezig. Ze hebben allemaal een boete van 390 euro gekregen. Zeven personen moesten mee naar het bureau omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden.

Volgens de politie hadden zich pokeraars uit het hele land verzameld in het bedrijfspand aan de Penningweg. Bij het zien van de agenten probeerden de aanwezigen te ontkomen. Daarbij duwden ze de politiemensen weg en vielen twee agenten van de trap, meldt de landelijke eenheid op Facebook. Die raakten daardoor lichtgewond. Ze zijn in het ziekenhuis behandeld en konden daarna weer aan het werk.

Een enkeling slaagde er volgens de politie in te ontkomen, maar het grootste gedeelte van de groep is – met gebruik van “gepast geweld” – binnengehouden waarna de rust terugkeerde. “Na alle veelvuldige berichtgevingen in de verschillende media snappen wij niet waarom deze mensen zichzelf en anderen moedwillig zo in gevaar hebben gebracht”, aldus de politie.