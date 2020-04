Serious Request maakt eindopbrengst bekend

Na vijf dagen plaatjes draaien en geld ophalen voor het Rode Kruis heeft de speciale corona-editie van 3FM Serious Request nog zo’n 15 uur te gaan. Dan maakt de radiozender in een speciale digitale eindshow bekend hoeveel de actie in totaal heeft opgebracht.

De teller stond donderdag na vier dagen op 150.824 euro. Dat bedrag verdubbelde in twee dagen tijd: op dinsdagavond was er nog maar 71.183 euro opgehaald voor het Rode Kruis. Het uiteindelijke geldbedrag gaat de organisatie onder meer gebruiken om voedselboxen uit te delen aan mensen die moeilijk rondkomen tijdens de coronacrisis.

De afgelopen Serious Request-editie in december leverde 1,4 miljoen op. Toen wandelden de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen voor het goede doel.

Onder anderen DI-RECT, Celeste, Jeangu Macrooy en Mumford & Sons-frontman Marcus Mumford treden tijdens de eindshow op vanuit hun huiskamer of andere locatie. Het publiek kan de show zaterdagavond vanaf 18.00 uur volgen via de website van 3FM.