Slachtoffers gezinsmoord Etten-Leur herdacht

In Etten-Leur zijn vrijdagavond de vier gezinsleden herdacht die eind maart dood zijn gevonden in een woning aan de Dasseburcht. De herdenking vond plaats op het plein bij het huis waar een klein groepje nabestaanden bij aanwezig was vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Het afscheid kon live op onder meer YouTube worden gevolgd.

Op het plein werden onder andere kaarsen aangestoken voor de slachtoffers van de gezinsmoord. Ook hield burgemeester Miranda de Vries een korte toespraak. “Vanavond is afscheid genomen van Deniz, Atakan, Gulcan en Hikmet. Knap dat de buurt, school en vrienden een ingetogen ‘coronaproof’ herdenking hebben georganiseerd. De sfeer was sereen en ongelooflijk verdrietig. Ondanks alle verdriet ben ik trots op Etten-Leur”, schreef ze na afloop op Twitter.

Voor de gezinsmoord zit een 33-jarige man vast. Hij is de vader van de twee gedode, jonge kinderen. De andere slachtoffers zijn de moeder van de kinderen en een oma.