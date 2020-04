Weinig incidenten rondom coronamaatregelen

Afgezien van een illegaal pokertoernooi in Zaandam en een feestje door studenten van Vindicat in Groningen zijn er zaterdag geen noemenswaardige incidenten geweest rondom handhaving van de regels wegens het coronavirus. Dat zegt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. Het kabinet drukte iedereen op het hart dit weekend binnen te blijven.

Ook ontstond er zaterdagmiddag een file bij de Nederlands-Duitse grens bij Roermond. Veel Duitsers leken afspraken te hebben gemaakt om hun boot te water te laten in een van de vele jachthavens in de buurt van Roermond. De marechaussee kon Duitsers de toegang niet verbieden, maar adviseerde mensen wel terug te keren. Elders was er “een lage verkeersintensiteit” langs de grens, zei een woordvoerder.

Een woordvoerster van Staatsbosbeheer zei dat het relatief rustig bleef in de natuur. Parkeerplaatsen bij natuurgebieden waren maar voor de helft gevuld. De organisatie zag wel veel stedelingen erop uit trekken met de fiets. Maar daarbij werden de geldende regels wel goed in acht genomen, zei ze.

Wel constateert Staatsbosbeheer dat steeds meer jongeren de natuur opzoeken en daar dan ook samenscholen. “Wij vermoeden dat ze samen de natuur opzoeken om bij te kletsen en te chillen. Waarschijnlijk zijn ze op zoek naar een plek waar dat nog kan, omdat ze eerder al uit bijvoorbeeld parken geweerd zijn.” Ook verzamelen jongeren zich vaak na zonsondergang in de natuur, terwijl dit ook niet de bedoeling is. “Als boswachters jongeren zien die regels overtreden, dan spreken zij die erop aan. En ze worden weggestuurd.”

Bij bouwmarkten was het iets drukker dan normaal, zei een woordvoerder van Intergamma, moederbedrijf van klusketens Gamma en Karwei.

Premier Mark Rutte complimenteerde eerder deze week iedereen die tijdens het afgelopen paasweekeinde netjes binnen was gebleven ondanks het lekkere weer. “Alleen op die manier houden we de situatie in de ziekenhuizen onder controle”, zei de premier. Zijn belangrijkste boodschap is en blijft: hou vol.

Op meerder plaatsen zijn ook dit weekeind de inmiddels bekende maatregelen van kracht. Parkeerplekken zijn afgesloten, handhavers worden ingezet als er zaken uit de hand lopen en de maatregelen worden weer overal zichtbaar gecommuniceerd: Loop anderhalve meter uit elkaar, sport alleen en rij niet op fietsen en motoren in groepen. En als je naar buiten wilt: doe dat dan beperkt en in de eigen omgeving.