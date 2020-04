Een 53-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel is overleden nadat hij zaterdagavond was neergestoken in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft in de nacht een 48-jarige verdachte uit Hilversum aangehouden.

Het incident gebeurde rond 19.10 uur op de Agatha Christiesingel. Het slachtoffer stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het is nog niet duidelijk wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan. De recherche doet hier onderzoek naar. De verdachte wordt zondag gehoord.