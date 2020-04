Ministerie: corona-app laat nog wel even op zich wachten

Het duurt nog wel even voor er een corona-opsporingsapp is die klaar is voor gebruik. Onder de zeven app-bouwers die dit weekend hun plannen voorlegden, tekent zich nog geen geschikte kandidaat af, erkent het ministerie van Volksgezondheid.

“Ik heb nog geen expert horen zeggen: we hebben al voldoende informatie om te kiezen”, zegt hoogste ambtenaar Erik Gerritsen. “Als je dat al zou willen.”

De ontwikkelteams mikten erop dat hun telefoonsoftware over een week gebruiksklaar zou zijn. Het kabinet maakte haast, omdat het zoekt naar mogelijkheden om de strenge maatregelen tegen het coronavirus wat te versoepelen. De app zou mensen moeten waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van iemand die het virus onder de leden had en dus mogelijk zelf ook besmet zijn. Dan worden de huidige ongerichte maatregelen minder noodzakelijk.