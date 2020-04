Politie pakt 27 mensen op na inval in Rotterdams gokpand

De politie in Rotterdam heeft 27 personen opgepakt bij een inval in een illegaal gokpand aan de Innsbruckweg in Rotterdam. De agenten hielden alle aanwezigen, 26 mannen en één vrouw, aan. Ook namen zij ruim 10.000 euro, twee gokautomaten en twee auto’s in beslag.

Agenten vielen het pand binnen rond 23.45 uur zaterdagavond na een anonieme melding. In het pand troffen zij tafels met geld, fiches en twee gokkasten aan. Alle aanwezigen zijn aangehouden voor witwassen en/of het niet naleven van de wet op de kansspelen. Ook kregen ze allemaal een bekeuring van 390 euro voor het overtreden van de noodverordening in verband met het coronavirus.

De verdachten zijn inmiddels heengezonden, maar moeten zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Er wordt samen met de gemeente Rotterdam bekeken of de panden bestuurlijk kunnen worden gesloten.