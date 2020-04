‘Rechtstreekse’ herdenking Kamp Amersfoort zonder bijeenkomst

Nationaal Monument Kamp Amersfoort zendt zondagmiddag een ‘rechtstreeks’ verslag uit van de herdenking van de overdracht van het kamp aan het Rode Kruis op 19 april 1945. Het is volgens het kamp een wereldprimeur dat zo’n herdenking plaatsheeft zonder een fysieke samenkomst.

In Kamp Amersfoort zaten in de Tweede Wereldoorlog ruim 35.000 Nederlanders gevangen. Voor een deel waren dat verzetsmensen, maar er zaten ook politieke gevangenen, Joden, zigeuners en zogenoemde asocialen. De leefomstandigheden waren erbarmelijk. Velen overleefden het kamp niet.

De 75-jarige herdenking zou groots worden aangepakt, maar door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus kan dat niet. Daarom zijn nu alle programma-onderdelen vooraf opgenomen en samengevoegd tot een ‘live’ verslag, dat een uur duurt. Kijkers zien het hijsen van de vlag, het luiden van de klokken en toespraken, onder andere van staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn en oud-gevangene Nic Snaas.

Vanwege het jubileum is een koor gevormd van 130 familieleden en nabestaanden van gevangenen. Dit koor kon sinds de coronauitbraak niet meer bij elkaar komen. Zij zingen nu vanuit hun huiskamers.

De herdenking is op televisie te volgen via RTV Utrecht en via internet onder andere bij de EO, bij www.herdenken.tv en bij Kamp Amersfoort zelf. In het kamp zijn zondag geen activiteiten. De directie roept iedereen dringend op om thuis te blijven.