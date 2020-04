Veel sporters in ‘gezellig drukke’ bossen

Door het mooie weer is het zondag drukker in de bossen dan zaterdag. Volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer is het “gezellig druk” en houden mensen meestal voldoende afstand volgens de coronaregels. “Er wordt ontzettend veel gesport, gewandeld en heel veel gefietst. Een boswachter noemde de bossen ‘de buitensportschool van Nederland’.”

Zo trekken veel gezinnen erop uit, waarbij de ouders bijvoorbeeld hardlopen en de kinderen er op stepjes of skeelers omheen rijden. “Hier en daar moeten we een waarschuwing geven als het iets te druk wordt, maar over het algemeen houden mensen zich goed aan de regels.”