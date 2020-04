Zondag rustiger aan de grens bij Roermond dan zaterdag

Anders dan zaterdag was het zondag rond het middaguur vrij rustig bij de grensovergang op de A52/N280 bij Roermond. In vergelijking met zaterdag passeerden relatief weinig Duitse automobilisten de grenscontroles die de marechaussee daar doet.

Zaterdag stond een lange file vanuit Duitsland als gevolg van de grenscontrole aan de grens tussen Elmpt en Roermond. De meeste Duitsers reden toen door, ondanks het advies van de marechaussee om om te keren. Veel van hen zeiden naar hun boot in een jachthaven te gaan, of te willen winkelen in Nederland.

Zondag daarentegen gaven veel Duitse automobilisten volgens marechaussees ter plaatse wel gehoor aan het advies om te keren.

Der marechaussee kan Duitsers niet dwingen om te keren, alleen een advies geven om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Er geldt aan de grens geen inreisverbod.