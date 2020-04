Bijna 1,9 miljoen kijkers voor honderdste Zondag met Lubach

Bijna 1,9 miljoen kijkers stemden zondag af op de honderdste aflevering van Zondag met Lubach. Het was ook de laatste aflevering van de elfde reeks. De honderdste aflevering van het satirische VPRO-programma staat in de top 3 van de best bekeken programma’s van de zondagavond. Die lijst wordt aangevoerd door Boer zoekt vrouw, met maar liefst 3.625.000 kijkers, gevolgd door het NOS Journaal, dat 3 miljoen kijkers aan zich wist te binden.

De start van het nieuwe seizoen van Draadstaal trok zondagavond 730.000 kijkers naar NPO 3. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven maakten het leeuwendeel van het nieuwe seizoen al voor de coronacrisis, maar de actuele sketches met Fred en Ria nemen ze los van elkaar op en ook zonder visagist.

Op1 verruilde zondag de studio in Amsterdam voor de Kruisherenkapel in Uden, het Brabantse dorp dat hard getroffen is door het coronavirus. Deze speciale locatie-uitzending en zondageditie van Op1 met Jeroen Pauw en Fidan Ekiz trok 1.205.000 kijkers.