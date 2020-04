Burgemeesters bespreken stand van zaken coronacrisis

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandagavond in het provinciehuis in Utrecht bij elkaar om de stand van zaken rond de coronacrisis te bespreken. Het is nog niet zeker of minister Ferd Grapperhaus van Justitie ook aanschuift, aldus een woordvoerster van het beraad.

Sommige burgemeesters hebben het kabinet gevraagd om alle vergunningsplichtige evenementen, zoals festivals en voetbalwedstrijden, te verbieden tot 1 september. Nu geldt dat verbod nog tot 1 juni. Het is nog niet bekend of het voltallige Veiligheidsberaad die oproep gaat onderschrijven.

Het Veiligheidsberaad wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in het land. Voorzitter is Hubert Bruls van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, burgemeester van Nijmegen. Hij licht na afloop van de bijeenkomst genomen besluiten toe.

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben alle burgemeesters een noodverordening afgekondigd met daarin maatregelen voor hun eigen regio. Die maatregelen zijn niet overal precies hetzelfde. Het valt te verwachten dat de burgemeesters maandag ook vooruitblikken naar de meivakantie, die voor alle regio’s vrijdag begint. In de meivakantie valt Koningsdag. Direct aansluitend op de meivakantie vallen 4 en 5 mei.