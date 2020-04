Een uitvaart ten tijde van corona: dit is er veranderd

Door de coronacrisis heeft de overheid tal van maatregelen moeten nemen die de manier waarop we afscheid nemen van dierbaren en hoe een uitvaart georganiseerd wordt, behoorlijk heeft aangeraakt. Zo mogen er nog maar maximaal dertig mensen bij een uitvaart aanwezig zijn. Wat is de impact van deze coronatijd op de mens en uitvaarten?

Geen fysiek afscheid

Hoogleraar Jos de Keijser van de Rijksuniversiteit Groningen vertelde onlangs bij de NOS dat fysiek afscheid nemen de start is van het rouwproces. Doordat een dergelijk afscheid nu meestal niet kan plaatsvinden, heeft dit gevolgen voor het rouwproces. Dit kan betekenen dat mensen op de lange termijn psychische klachten krijgen, doordat ze vastlopen in hun rouwproces. Dit is slechts een van de gevolgen waar we nu, maar dus ook straks, mee te maken gaan krijgen.

Maatregelen

Naast de maatregel dat er nog maar dertig mensen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn, is er nog een aantal maatregelen van kracht. Zo mogen nabestaanden met verkoudheidsklachten en/of koorts niet aanwezig zijn. Bezoekers die wel bij een uitvaart aanwezig zijn, moeten uiteraard anderhalve meter afstand houden. Er is geen eten en drinken na de plechtigheid. Condoleren gebeurt alleen nog maar online.

Als er een uitvaart geregeld moet worden, komen uitvaartondernemers niet meer langs om een begrafenis of crematie door te bespreken. Dit gebeurt ook online. De familie mag niet aanwezig zijn bij het verzorgen en aankleden van de overledene. Na een crematie blijft de bus met as van de overledene tot na de coronacrisis in het crematorium. De regel dat de bus na dertig dagen opgehaald kan worden, is vanwege corona opgeschort.

Uitvaartverzekering

En hoe zit het met uitvaartverzekeringen? Als je een uitvaartverzekering van bijvoorbeeld Zum.nl hebt, is in principe alles gedekt wat je nodig hebt. Maar stel je hebt een uitgebreid pakket, wat gebeurt er dan? Volgens uitvaartondernemingen is het ook in deze tijd mogelijk om ondanks de restricties vrij goed aan alle wensen te voldoen. Zo worden nabestaanden geholpen om in een later stadium herinneringsbijeenkomsten te organiseren. Soms is er een aanpassing nodig. Zo is opbaren in een verzorgingshuis niet meer mogelijk, dus dat wordt verplaatst naar een rouwcentrum.

Ben je van plan om een uitvaartverzekering af te sluiten? Een uitvaartverzekering vergelijken is dan het eerste wat je te doen staat. Het is goed om na te gaan welke aanbieders er zoal zijn en welke pakketten zij dan aanbieden. Als je dat eenmaal duidelijk hebt, dan kun jij nagaan wat er het beste bij jou past.

Creatieve oplossingen

Ondanks alle maatregelen, ontstaan er ook creatieve oplossingen. Uitvaartverzorgers doen er alles aan om ondanks alles voor een mooi afscheid te zorgen. Zoals een drive-through condoleance, waar nabestaanden vanuit de auto hun laatste eer kunnen bewijzen.