Eigenaar mondkapjeswinkel: dit zag ik ook allemaal niet aankomen

Heel druk is het maandagmiddag niet. Een handjevol mensen staat op gepaste afstand te wachten voordat ze naar binnen mogen bij de zaterdag geopende mondkapjeswinkel in het centrum van Amsterdam. Een vraag beantwoorden van de verslaggever? Nee, liever niet. Ook Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, wipt met een partijgenoot even langs op de Westerstraat. “Dit had ik ook allemaal niet aan zien komen”, zegt eigenaar Hank Sweep. “Het is ook wel weer een beetje hilarisch.”

Sweep kreeg de voorbije dagen veel kritiek, vooral via Twitter. Hoe durft hij in zijn voormalige ijssalon mondkapjes te verkopen nu ze in tijden van het coronavirus zo schaars zijn? Onzin, zegt Sweep, die net daarvoor buiten voor zijn winkel een kort onderhoud had met Baudet. “Ik zei: meneer Baudet, ik heb een vraag: is er schaarste of niet? Ik word vervloekt door half ‘Twitterland’. Dat herkent hij natuurlijk. Hij keek me aan en zei: het is gewoon gelul. Mensen verketteren jou. Maar er zijn er voldoende, er zijn er genoeg. Ze zijn alleen te duur.” Baudet krijgt bij vertrek een mondkapje aangeboden en neemt die mee.

Van achter de toonbank haalt Sweep een formulier van de Kamer van Koophandel tevoorschijn. Achter het woord activiteitenomschrijving staat: ‘Verkoop beschermende producten tegen coronavirus’. Ingangsdatum: 1 maart 2020. “Het is niet zo dat we dit van de een op andere dag bedacht hebben”, legt de eigenaar uit. “Het ‘ijsseizoen’ loopt van maart tot en met september. We zijn nog niet open geweest, we hebben nog geen ijsje verkocht. De huur van 4000 euro per maand gaat door, net als de kosten van het kassasysteem en de kosten voor gas, water en licht. We hebben eenmalig 4000 euro van de overheid gekregen. Maar dan, daarna? Wie betaalt mijn boodschappen?”

Sweep moest iets anders bedenken om overeind te blijven en kwam in contact met een vriend van vroeger. Hij importeert mondkapjes uit China. “Ook van hem hoorde ik dat het onzin is dat er schaarste is”, zegt Sweep, die in de tussentijd een man aan de toonbank helpt die twee mondkapjes bestelt. Kosten? 9 euro per stuk. “Die vriend zei tegen mij: je kunt bij mij ongelimiteerd bestellen. Van 5 mondkapjes tot wel 5 miljoen mondkapjes. Binnen tien werkdagen kon hij ze leveren. Het is logisch dat de mondkapjes nu duurder zijn. Heel veel landen kopen ze in. Dan gooit China natuurlijk de prijzen omhoog. Onze importeur heeft deze partij twee keer aangeboden bij het RIVM en twee keer is het afgewezen omdat het te duur is. Hij verkoopt ze wel aan het ziekenhuis in Alkmaar en aan verzorgingstehuizen. Zij geven wel die extra centen uit.”

Hoeveel mondkapjes Sweep verkocht heeft, weet hij niet precies. Het gaat nog niet om honderden stuks. “Mensen kopen ze met een doel. Je hoort echt schrijnende verhalen. Bijvoorbeeld van een familie die afscheid wil nemen van hun moeder van 80 jaar die terminaal ziek is. Zij konden nergens aan mondkapjes komen. Nu kunnen ze afscheid nemen. Of het verhaal van een wat oudere man uit Amsterdam die al drie keer een afspraak van bloedprikken had afgezegd. Nu durft hij met een mondkapje de tram en het ziekenhuis in.”