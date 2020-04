Energierekening dit jaar omlaag

Waarschijnlijk zijn Nederlandse huishoudens dit jaar minder geld kwijt aan energie dan in 2019. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de gemiddelde energierekening dit jaar 170 euro lager uitvalt dan in 2019. De daling heeft verschillende oorzaken, waaronder de maatregelen van het kabinet, de zachte winter en nu het coronavirus.

Maatregelen kabinet

De daling in de gemiddelde energiekosten is voornamelijk te danken aan de korting die ieder huishouden in 2020 krijgt op de te betalen energiebelasting. In 2020 is deze korting 216 euro hoger dan in 2019. Wat ook meespeelt, is dat de leveringstarieven van zowel elektriciteit als gas aan het dalen zijn. Deze dalende tarieven compenseren weer de stijging van andere kosten, bijvoorbeeld de heffing voor de opslag duurzame energie. De verhoogde korting op de energiebelasting was één van de aangekondigde maatregelen van het kabinet waarmee de pijn van het klimaatakkoord wat verzacht wordt. De daling van dit jaar compenseert de flinke stijging van 2019 echter maar deels. Het CBS heeft namelijk berekend dat de energierekening vorig jaar gemiddeld 334 euro steeg. Dit, in combinatie met onder andere de verhoging van het lage btw-tarief, zorgde ervoor dat de inflatie op het hoogste niveau uitkwam sinds 2002. Of de tarieven nu hoog of laag zijn, energie vergelijken is altijd een praktische manier om de beste tarieven te vinden.

Zachte winter

Wat ook een rol speelt in de verwachte daling van de energierekening, is de zachte winter van dit jaar. Deze zorgt ervoor dat het gemiddelde verbruik een stuk lager ligt dan in een normale winter. Door de relatief hoge temperaturen in december, januari en februari vallen de stookkosten voor huishoudens bijna vijf procent lager uit dan normaal. Alleen over december tot begin januari gemeten komt het lagere verbruik voor een gemiddeld huishouden al uit op een besparing van ongeveer dertig euro. Het financiële voordeel over de gehele winter kan nog stukken hoger uitvallen.

Coronavirus

De maatregelen van het kabinet hebben invloed op de lagere energierekening, evenals de zachte winter. Maar ook het coronavirus speelt een belangrijke rol. Het virus drukt namelijk de stemming op financiële markten, waar op veel plekken sterke verliezen te zien zijn. Ook de olieprijs heeft veel last van dit negatieve sentiment. De prijs van gas is op zijn beurt weer gekoppeld aan de olieprijs. Via deze weg leidt het coronavirus tot een lagere gasprijs. Niet alleen op de beurs merkt men de economische effecten van het coronavirus. Nu ook de horeca dicht blijft, steeds meer winkels gaan sluiten en vakanties niet doorgaan houden Nederlanders steeds meer de hand op de knip. Het zijn zware tijden voor bedrijven, zowel groot als klein. Eerder verwachte het CPB dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,4 procent gaat groeien. De verdere verspreiding van het coronavirus brengt de groei lager uit, op 0,9 procent en mogelijk nog minder.