Exploitanten bouwen proefkermis in Apeldoorn

Exploitanten van kermisbedrijven bouwen maandag een proefkermis op een braakliggend terrein langs de A50 in Apeldoorn. Doel van de proefkermis is het uittesten van coronamaatregelen voor onder andere het reuzenrad, de zweefmolen, de botsautootjes, de grijpautomaten en de oliebollenkraam, aldus Atze Lubach, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders Bovak.

De proefkermis blijft veertien dagen staan. In die tijd komen deskundigen en keurmeesters langs om te kijken of de uitgedachte maatregelen afdoende zijn en goed werken. “Een oliebollenkraam of een schietsalon coronaproof maken is niet zo moeilijk. Maar hoe doe je dat in het spookhuis of in het reuzenrad? En hoe richt je het kermisterrein zelf zo in dat de verplichte 1,5 meter afstand gewaarborgd is? Dat laten we op de proefkermis in de praktijk zien”, aldus Lubach.

De kermis is niet open voor publiek om groepsvorming te voorkomen.