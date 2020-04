Grote natuurbrand bij Deurne

In natuurgebied de Deurnsche Peel (Noord-Brabant) woedt een natuurbrand. Een woordvoerder van de brandweer spreekt van een zeer grote veenbrand. Twaalf bluswagens bestrijden de vuurzee. De brandweer heeft ondersteuning aangevraagd van blushelikopters van defensie, aldus de woordvoerder.

Volgens de brandweer staat een gebied van zeker 500 bij 800 meter in brand. Volgens de woordvoerder breidt de brand zich steeds verder uit. Brabantse spuitgasten krijgen hulp van collega’s uit Noord-Limburg. Rookwolken zijn tot in de verre omtrek zichtbaar. Een veenbrand is lastig te bestrijden, aldus de woordvoerder, omdat het vuur ondergronds verder smeult en zich verspreidt.

Het is erg droog en de kans op natuurbranden is daardoor groot. Door de straffe wind breidt de brand zich volgens de woordvoerder snel uit.

Middels twee NL Alerts zijn mensen opgeroepen uit het gebied weg te blijven en ramen en deuren te sluiten.

De brand brak rond 12.45 uur uit door nog onbekende oorzaak.