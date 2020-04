Nederlanders om in de gaten te houden: student en initiatiefnemer van MedicinX Seyfullah Semen (23)

Student Software Engineering Seyfullah Semen was altijd al geïnteresseerd in de zorg. Toen hij las dat jaarlijks 27.000 mensen in het ziekenhuis belanden door verkeerd medicijngebruik was dit een trigger voor hem om een app te bouwen waarmee dergelijke fouten voorkomen kunnen worden. De oplossing voor dit probleem is namelijk niet moeilijk: er mag meer samenwerking komen tussen alle betrokken partijen. “Ik wil mensen bewust maken van de medicijnen die ze slikken.”

Dat er zoveel mensen in het ziekenhuis belanden door fouten vindt Seyfullah persoonlijk heel erg. “Als je kijkt naar een huisarts: die ziet zoveel mensen, die geeft meer een algemene diagnose. Maar hoe zou het zijn als een patiënt wat meer ruimte krijgt om te praten dan de tien minuten die er nu zijn, waardoor je een veel persoonlijkere diagnose kan geven. Er is geen one size fits all met medicijnen en we weten soms niet hoe iemand reageert op een bepaald medicijn. Er is nu geen plek waar iemand zijn emoties en bijwerkingen kan opschrijven, dus zijn persoonlijke ervaring over zijn medicijngebruik, en waar er zowel officiële informatie als informatie uit niet officiële bronnen over medicijnen te vinden is.”

Met zijn App MedicinX wil hij voor meer transparantie binnen de gezondheidszorg zorgen, zeker nu hij weet dat de helft van de ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik kan worden vermeden. “Dick Bijl heeft mij gewezen waar ik betrouwbare data vandaan kan halen. Dit is dan betrouwbare data van zowel officiële organisaties als non-profitorganisaties. Ik heb zijn boek Het Pillenprobleem gelezen. Onze missies lijken op elkaar: we willen patiënten bewust maken. Hij heeft mijn idee aangehoord en we hebben samen gebrainstormd. Van hem krijg ik informatie van niet officiële bronnen, maar die wel betrouwbaar zijn. Dan zie je pas hoe groot de verschillen zijn in berichtgeving over bijwerkingen van medicijnen. Ik heb het gevoel dat ons niet alles wordt verteld.”

Waarom doe je wat je doet?

“Mijn vader heeft lang ik het ziekenhuis gelegen toen ik vier jaar oud was. Dat is me bijgebleven en heeft een impact gehad op hoe ik over de zorg denk. Ook zijn een aantal dierbaren van mij in het ziekenhuis beland. Ik heb hun verhalen aangehoord en daaruit heb ik opgemaakt dat er verbeteringen nodig zijn. Zorg is mensenwerk. We mogen zorg leveren die het beste is voor de patiënt, die altijd eerst mens is. Mijn missie is om de transparantie in processen binnen de zorg te verbeteren, zowel voor patiënten als zorgmedewerkers. We moeten dit samen doen, we kunnen dit niet alleen.”

Hoe ziet jouw ochtend routine eruit?

“Ik sta nu met de quarantaine om 07:45 uur op en dan schrijf ik wat dingen op in mijn dagboek. Dat doe ik ook aan het einde van de dag: wat is er goed gegaan en wat niet. Ik ontbijt niet, ik drink alleen wat water en dan ga ik naar mijn werk. Ik werk als data engineer bij BVCM. Ik werk daar als afstudeer stagiaire, maar ik pak ook de normale werkzaamheden op. Daarom noem ik het mijn werk. In het weekend werk ik bij de Appie. Ik werk momenteel zes dagen in de week. Hierdoor zijn er wel zaken die ik moet opofferen, zoals vrije tijd en leuke dingen doen. Maar dat is dan maar zo. Ik heb liever dat ik goed slaap, dan dat ik leuke dingen ga doen.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Mijn app houdt me bezig, soms lig ik er weleens wakker van. Hoe ga ik een bepaald probleem oplossen? Hoeveel mensen moet ik nog interviewen? Hoe ga ik bepaalde dingen oppakken? Dat zijn vragen die door mijn hoofd heen spoken. Dit kan best wel aan mijn energie vreten. Daarnaast ben ik bezig met het boek dat ik wil gaan schrijven. Dit gaat over dat je als programmeur niet alleen maar websites bouwt, maar dat je een missie hebt. Wij kunnen processen verbeteren, en daar zijn we ook goed in. We weten alleen niet zo goed hoe we ons moeten profileren. Vaak denken programmeurs dat ze nerds zijn en niets anders kunnen dan programma’s in elkaar zetten. Maar we kunnen een visie hebben, waarmee we veel mensen kunnen helpen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als bijna afgestudeerd student en programmeur?

“Ik heb wel gezonde routines. Ik eet niet veel suiker, wel veel fruit, en ik let op wat ik inkoop. Ik eet best wel gezond en ik heb gewichtjes thuis. Ik let op mijn dieet en zorg ervoor dat ik niet te veel eet. Anders kan het al snel fout gaan. Discipline is belangrijk, en goed slapen. Ik slaap gemiddeld zeven uur per nacht. Vet eten is mijn quilty pleasure, dus dat moet ik in de gaten houden. Ik zou iets meer mogen bewegen.”

Welke wijze les heb je geleerd?

“Het belang van focus houden. Ik ben iemand die veel energie heeft en altijd bezig is in zijn hoofd. Ik kan dat moeilijk uitzetten. Ik heb een methode ontdekt, en dat is de pomodoro techniek. Dat betekent dat je 25 minuten werkt en dan 5 minuten pauze neemt. Dit herhaal je vier keer, en dan neem je dertig minuten pauze. Hierdoor houd ik beter focus en dit heeft invloed op mijn resultaten. Ik heb deze techniek op het internet gevonden. Ik typte in google: hoe kan ik productiever zijn? en toen kwam dit naar boven. Het werkt.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“In jezelf geloven. Ik heb heel lang problemen gehad met zelfvertrouwen. Op de basisschool werd gezegd dat ik achterlijk was en dat speciaal onderwijs beter bij mij zou passen. Dat was niet zo. Ik weet uit ervaring dat als je in jezelf gelooft en de juiste mensen om je heen hebt, je het beste uit jezelf kan halen. Als je iets wilt, moet je ervoor gaan. Zo simpel is het. Ik was nogal stil als kind en kon met gemak hele boeken uit mijn hoofd leren. Het lag dus niet aan mijn brein dat ik niet goed mee kwam. Elk kind ontwikkelt zich anders, dus ik ook. Sommige kinderen houden er niet van om breed georiënteerd te zijn. Die willen zich liever focussen op één ding. Ik wist gewoon niet wat ik met al die verschillende lessen aan moest. Daarbij was ik ook heel speels, maar dat wordt niet gezien. Het gaat om de Cito toets, dat is bepalend.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik niet opgeef en dat ik discipline heb, dat waardeer ik heel erg aan mezelf. Ik heb niet iemand nodig die mij motiveert. Ik motiveer mezelf. Ik waardeer ook dat ik een mensenmens ben. Als ik om me heen kijk en ik zie iets gebeuren, bijvoorbeeld zo’n pillenprobleem, dan voel ik me onderdeel van dit probleem. Het gaat hier om mensen, en daar moet je goed voor zorgen. Dat is mijn missie, en dat zou de missie van ons allemaal mogen zijn.”

Stel, je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Jim Rhon. Hij was motivational speaker, toen ik aan het begin van mij periode zat waarin ik ging nadenken over wat ik precies wilde. Ik luisterde veel naar hem. Hij vertelt over hoe je productiever kan zijn en minder moet klagen. Hij was voor mij een startpunt waardoor ik me realiseerde: er moet iets veranderen. De manier waarop ik denk en werk ben ik toen gaan veranderen. Onze gedachtes zijn zo sterk. Je kan jezelf in een positieve en in een negatieve staat brengen. Je moet je focussen op de positieve dingen in het leven. En dankbaarheid, dat kan je verder brengen.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“If you don’t like how things are, change it. You are not a tree.”

Je mag een nieuw vak geven op school. Waar zou die les over gaan?

“Jezelf ontdekken. Laat niemand je zeggen dat je iets niet kan. Dat zou het eerste zijn wat ik in de klas zou zeggen.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten en met wie?

“Met mijn familie en mijn verloofde, en ik zou heel erg van köfte. Dat is gehakt met kruiden, heel simpel. Het zijn een soort mini burgers. Mijn moeder kan dat heel lekker maken, uit de oven, met aardappel partjes, heerlijk.”