Tbs-kliniek de Kijvelanden verscherpt veiligheidsmaatregelen

Tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal verscherpt de veiligheidsmaatregelen na een gijzeling en gewelddadige ontsnapping van twee mannen op 1 maart. Dat meldt de kliniek na een intern onderzoek. Het tweetal had een mes en een pistool, die de kliniek waren binnengesmokkeld. Vooral rond de toegangscontrole van bezoekers heeft het onderzoek “risico’s blootgelegd”, stelt de kliniek maandag.

De twee mannen (37 en 52 jaar) gingen er vandoor in een taxi. Een achtervolging door de politie eindigde in een vuurgevecht, waarbij een politiekogel de 37-jarige man doodde. De andere man kon worden aangehouden. In het onderzoek werd een 43-jarige vrouw opgepakt, die betrokken zou zijn bij het binnensmokkelen van de wapens. Hoe dit is gegaan, staat volgens de kliniek nog niet vast en moet duidelijk worden in het rechercheonderzoek. De vrouw zit nog vast.

De toegangscontrole wordt uitgebreid en de bezoektijden verkort. Het aantal veiligheidscontroles van personeel is direct na de ontsnapping verdubbeld. Zodra de voorzieningen daarvoor klaar zijn, start de kliniek een pilot met een 100 procentscontrole van medewerkers.

Ook het Bureau Veiligheid en Integriteit van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen en de inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken de gebeurtenissen op 1 maart.