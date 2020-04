‘Toenemende drukte in winkelstraten’

De drukte in winkelstraten blijft toenemen, ondanks overheidsbeperkingen om het coronavirus onder controle te krijgen. In totaal was het vorige week 1,7 procent drukker dan de week ervoor, becijferde onderzoeksbureau RMC op basis van tellingen van shoppers via speciale sensoren. Vergeleken met een jaar geleden zijn de winkelstraten wel nog altijd beduidend rustiger.

Tweede paasdag was de enige dag dat de drukte in de winkelstraten juist wat minder was vergeleken met een week eerder. Toen had de oproep van de regering om met Pasen thuis te blijven duidelijk effect, aldus de onderzoekers. In de Kalverstraat en op de Nieuwendijk in Amsterdam nam de drukte vorige week maandag met meer dan een derde af. De Lijnbaan en Beurstraverse in Rotterdam trokken zelfs de helft minder bezoekers.

Na Pasen keerde de trend van toenemende drukte terug en was het elke dag weer wat drukker dan de week ervoor. Wel waren er verschillen tussen steden. Zo was de Rembrandtweg in Amstelveen vorige week woensdag juist rustiger, terwijl de drukte in de Langestraat in Alkmaar sterk opliep.