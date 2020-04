‘Basisscholen 11 mei weer open, maar andere maatregelen verlengd’

Kinderen kunnen vanaf maandag 11 mei weer naar de basisschool en gaan sporten. Maar de sluiting van restaurants en cafés en de meeste andere coronamaatregelen worden met minstens drie weken verlengd, heeft het kabinet besloten. Evenementen blijven tot zeker 1 september verboden. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door RTL Nieuws.

Het kabinet volgt daarmee het advies van de deskundigen in het zogeheten Outbreak Management Team (OMT). De deskundigen in dat team concluderen dat jonge kinderen het coronavirus waarschijnlijk niet snel oplopen of overdragen en dat het risico van het heropenen van de scholen daarom te overzien zou zijn.

Ook de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en het speciaal onderwijs kunnen wat het OMT betreft na de meivakantie weer open.

Niet alleen jonge kinderen, maar ook tieners mogen voorzichtig weer gaan sporten. Wel gelden voor kinderen van 12 tot 18 wat strengere regels. Volgens het OMT kunnen kinderen onder de 12 ook gewoon weer dicht bij elkaar komen tijdens trainingen buiten, maar moeten kinderen ouder dan 12 nog wel 1,5 meter afstand bewaren.

Eet- en drinkgelegenheden blijven nog zeker tot en met dinsdag 19 mei dicht. Evenementen waren al verboden tot 1 juni, maar dat verbod wordt nu verlengd tot ten minste 1 september. Daardoor kan er een streep door de zomerfestivals. Ook het betaald voetbal lijkt daardoor het seizoen niet te kunnen afmaken.