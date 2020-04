Blok: ook reizigers in moeilijke locaties komen nu terug

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken komen gestrande reizigers in “moeilijke locaties” nu ook terug. Ruim 8000 Nederlanders zitten nog vast in het buitenland door de coronacrisis.

Deze week kwam een aantal reizigers terug uit Peru en er staan nog vluchten naar Afrikaanse landen waaronder Egypte op de planning. Ook gaan nog vliegtuigen naar Turkije en de Canarische Eilanden, aldus Blok.

De meeste reizigers zitten nog vast in Marokko, ongeveer 3000 mensen. De bewindsman is nog steeds in gesprek met de Marokkaanse regering over de terugkeer van in elk geval de meest schrijnende gevallen.