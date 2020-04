Dit moet je weten over autorijden ten tijde van corona

Dit zou zomaar een goed moment kunnen zijn om een auto te kopen. Allereerst heeft de verkoper alle tijd voor je, want er is weinig handel op dit moment door de coronacrisis. Daar komt nog bij dat je waarschijnlijk een goede deal kunt sluiten, omdat de prognoses voor dit jaar er niet goed uitzien. Wat is er allemaal veranderd voor alle autorijders onder ons ten tijde van corona?

Het zijn bijzondere tijden, ook voor autobezitters. Zo mogen we bijvoorbeeld niet meer met z’n allen in één auto, tenzij je met elkaar onder één dak woont. De politie heeft al een flink aantal boetes uitgedeeld (390 euro per persoon) aan mensen die zonder geldige reden met meerdere mensen in een auto zaten. Het is ook verboden om met twee of meer mensen in een auto of busje van of naar het werk te rijden, tenzij het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden.

Technische informatie

Ben je van plan om een nieuwe of tweedehands auto te kopen? Dan is het handig om wat meer te weten over auto’s in het algemeen, en het soort of merk waar je interesse naar uitgaat in het bijzonder. Zo kan je hier bijvoorbeeld alle technische informatie omtrent auto’s lezen. Nu we massaal thuis zitten, is dat wellicht een uitgelezen moment ter voorbereiding.

Lege accu

Het kan zijn dat je auto opeens langer stilstaat, omdat je hem niet gebruikt om naar je werk te gaan. Als je je auto niet meer dagelijks gebruikt, is het aan te raden om hem in ieder geval één keer per week even te gebruiken. Wekelijks de auto gebruiken voor de boodschappen is al voldoende, aldus het advies van de Wegenwacht. Na weken van stilte heeft de Wegenwacht het sinds eind vorige week extra druk gekregen, doordat veel auto’s een lege accu hebben. Daarom raden ze aan om, met name met oude auto’s, af en toe toch ook een wat langer stuk te rijden.

Apk, reparaties en onderhoud

De apk-termijn wordt in steeds meer landen opgerekt om te voorkomen dat autobezitters naar een garage of een keuringsstation moeten. Maar in Nederland blijven de regels voor de apk vooralsnog ongewijzigd, meldt de RDW. Voor reparaties of onderhoud zijn de werkplaatsen gewoon open en vrijwel alle autobedrijven nemen extra hygiënemaatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De monteurs wassen vaker hun handen en dragen latex handschoenen.

Levering auto’s

In principe worden auto’s gewoon geleverd, maar het is goed om van tevoren te informeren. Veel autofabrieken produceren niets meer en lopen daardoor vertraging op met afleveren. Het zou dus kunnen dat als je nu een auto koopt, je deze pas later in ontvangst kan nemen. Ook is het belangrijk dat je een verzekering afsluit. Is de auto nog geen 6 jaar oud? Dan kun je kiezen voor een allrisk verzekering, wat dat inhoud, kun je hier lezen. Ten slotte moet je ook rekening houden dat het in ontvangst nemen van je auto anders gaat. De verkopen kan niet naast je plaatsnemen om het een en ander door te nemen, in verband met de anderhalve meter afstand. Heb je toch vragen? Dan kan je deze telefonisch of via skype beantwoord krijgen.