Een krachtige boodschap via een poster

Indringende ogen, dramatische rode en gele kleuren, en leuzen waar niet omheen te draaien valt: “Iedereen kan het krijgen. Iedereen kan het verspreiden”. Het Verenigd Koninkrijk (VK) probeert vanuit een andere, meer aangrijpende invalshoek om de ernst van het coronavirus voor eens en altijd duidelijk te maken. Sociale media staan vol met advertenties en berichten waar onze ogen tegenwoordig vaak snel overheen schieten. Een foto van iemand die een poster vasthoudt, kan daarom net wat persoonlijker zijn en heeft vaak een grotere impact waarmee het de aandacht langer vasthoudt.

Een gewaagde campagne met een overduidelijke melding

De boodschap van Europese overheden is simpel: blijf thuis, houd afstand en was de handen. Toch lijkt die boodschap nog steeds niet bij iedereen aan te komen. Door diverse daadkrachtige posters te drukken en te verspreiden, probeert het Verenigd Koninkrijk zijn bevolking met een sterke campagne te overtuigen om thuis te blijven. Met aangrijpende foto’s van medewerkers van de NHS (de Engelse Nationale Gezondheidsdienst) met gezichtsmaskers en andere beschermingskleding is de boodschap duidelijk: blijf thuis of er zullen doden vallen.

Een regenboog voor de gezondheidsdienst

Tijdens de coronacrisis is in het VK de regenboog een symbool geworden om solidariteit te tonen met medewerkers die keihard in de frontlinie werken. Ouders en kinderen tonen hun waardering aan werknemers in ziekenhuizen en supermarkten door posters te maken met kleurrijke regenbogen met teksten als ‘blijf veilig’ en ‘red levens’. De trend begon door een verpleegster die een symbool voor hoop wou maken voor patiënten en medewerkers in ziekenhuizen. Ondertussen is het maken van dit soort posters overgenomen door de gewone bevolking en hangen dit soort posters voor de ramen van vele huishoudens. Naast de posters in de ramen is de kans groot dat hiernaast ook een knuffelbeer staat. Dit leuke initiatief is opgezet zodat lokale kinderen op een berenjacht kunnen gaan tijdens hun dagelijkse wandeling in de omgeving.

Hoe effectief zijn posters tegenwoordig?

Met alle media-aandacht die de coronacrisis vanzelfsprekend met zich meebrengt, kunnen mensen een beetje corona-moe raken of gewoon niet willen inzien hoe serieus de situatie is. Op sociale media wordt er snel door gescrold naar de volgende gebeurtenis en op televisie zet men maar weer een aflevering op van hun favoriete tv-serie voor wat afleiding. Maar een goede effectieve poster op straat of in de lokale supermarkt kan bijna niet genegeerd worden. Een poster is een sterk visueel reclamemiddel dat een indruk achterlaat, vooral als het herhaaldelijk gezien wordt; ideaal om te gebruiken om een heldere en krachtige boodschap de wereld in te sturen in deze moeilijke tijd.

Wat is een goede poster?

Over een goede poster is nagedacht. De boodschap moet binnen enkele seconden duidelijk zijn en ook het lettertype moet goed leesbaar zijn. Trek de aandacht naar bepaalde delen van de poster door kleur goed te gebruiken en zorg ervoor dat het beeldmateriaal van uitstekende kwaliteit is. Als iemand naar jou kijkt, dan kijk je terug. Daarom is het ook een goed idee om een persoon op de folder te plaatsen. Ten slotte is het belangrijk om duidelijk aan te geven wie de afzender is. Dit geeft een autoritair gevoel aan de poster waardoor lezers de boodschap sneller serieus nemen.