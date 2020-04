Einde dooltocht cruiseschip met Nederlanders aan boord

Een cruiseschip met ook Nederlanders aan boord is na een wekenlange dooltocht gearriveerd in de Italiaanse havenstad Genua. De passagiers van de Costa Deliziosa mogen woensdag van boord, meldt de onderneming Costa Crociere van rederij Carnival. Ondanks alle beperkingen door de wereldwijde coronacrisis zouden de terugreizen zijn geregeld.

De Costa Deliziosa vertrok begin januari uit Venetiƫ voor een wereldreis met ruim 1500 gasten en bijna 900 bemanningsleden. Maar midden maart was het uit met pret. Veel landen wilden geen cruiseschepen meer toelaten uit angst voor besmetting. Op een paar Carnival-schepen was het tot dramatische corona-uitbraken gekomen.

De Costa Deliziosa was het laatste schip van Carnival dat nog op zoek was naar havens om vakantiegangers van boord te laten. Maandag konden al 295 passagiers aan land in Barcelona. Op het schip zijn geen besmettingen vastgesteld.

Aan boord zijn dertien Nederlanders, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder. De terugreis is in handen van de reder. Er zijn ook geen hulpverzoeken gekomen van de Nederlanders.