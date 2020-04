Kappers teleurgesteld over langere sluiting

Kappersbranchevereniging ANKO is teleurgesteld dat kappers voorlopig de deuren gesloten moeten houden. Dat zegt voorzitter Maurice Crusio in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte. “In onze ogen hebben we er als brancheorganisatie echt álles aan gedaan wat in onze macht ligt om weer veilig open te kunnen.”

De kappers stelden onder meer een hygiëneprotocol op waar de vakbonden mee akkoord gingen. Ook werden er met de bonden afspraken gemaakt over een meer flexibele inzet van het personeel. “Kortom: wij hebben echt gedaan wat we kunnen en verwachten nu actie van de overheid.”

Kapsalons in Nederland zijn nu een maand dicht en de gevolgen voor ondernemers zijn volgens ANKO enorm. De eerste bedrijven zijn al failliet. ANKO waardeert de steun van de overheid voor ondernemers, maar “volledig gecompenseerd word je natuurlijk niet”. “Bovendien kun je de verloren omzet niet meer inhalen en lopen de vaste lasten veelal door. Veel ondernemers staat het water aan de lippen.”

Crusio stelt verder dat veel klanten ook graag weer geknipt willen worden en hun kapper benaderen. “We vrezen dan ook dat een langere sluiting illegaal knippen en zwartwerken in de branche zal versterken, hoe hard we als brancheorganisatie ook roepen dat dit niet mag.”