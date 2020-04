Kijktijd tijdens coronacrisis nog verder toegenomen

De televisie is in de afgelopen maand nog belangrijker geworden voor veel Nederlanders. Vergeleken met de eerste twee weken quarantaine in maart is het kijkgedrag nog verder gestegen, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Sinds Nederlanders wordt gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven vanwege het coronavirus wordt er gemiddeld 231 minuten per dag televisie gekeken. Dat is 37 minuten meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Na de eerste twee weken was het gemiddeld nog 225 minuten.

De afgelopen twee weken is de kijktijd weer iets afgenomen, vermoedelijk door het zonnige weer en mogelijk enige ‘nieuwsmoeheid’, denkt KijkOnderzoek. Wel ziet de stichting dat het normale patroon, waarbij op weekenddagen veel meer tv wordt gekeken, is veranderd. De verschillen tussen doordeweekse dagen en weekenddagen zijn kleiner geworden. Ook wordt er veel meer samen gekeken dan vorig jaar.

De totale kijktijd steeg het meest in de leeftijden van 13 tot 19 jaar en 35 tot 49 jaar met respectievelijk 30 en 25 procent. De kijktijd onder vrouwen nam sterker toe (24 procent) dan onder mannen (17 procent).

KijkOnderzoek maakte ook een lijstje met de meest bekeken extra journaaluitzendingen. Op 23 maart keken bij elkaar bijna 7,7 miljoen mensen naar de persconferentie waarin werd aangekondigd dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Op de tweede plaats staat de persconferentie van 31 maart. Daar keken 7,5 miljoen mensen naar.