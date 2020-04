Luchtmacht helpt opnieuw bij blussen brand Deurnese Peel

De luchtmacht helpt dinsdag wederom bij het blussen van de grote brand in de Deurnese Peel. Dinsdagochtend is een helikopter begonnen met het blussen vanuit de lucht, later komt daar nog een tweede Chinookhelikopter bij.

De helikopters kunnen in een keer 10.000 liter water uitstorten over de brandhaard. Inmiddels is meer dan 150 hectare land verwoest. De brandweer waarschuwt dat het vuur zich voortdurend verplaatst, mede door de harde wind.

Het vuur is nog niet onder controle. Het gebied is volgens de brandweer ontoegankelijk en dat maakt het blussen lastig. Om uitbreiding van het vuur in te dammen is staatsbosbeheer begonnen met snoeiwerkzaamheden.

De gemeente Deurne waarschuwt dat de rook- en geuroverlast in en rond Liessel en in de gemeenten Asten en Someren nog de hele dag kan aanhouden. Dat kan echter ook gelden voor andere plaatsen in de regio, aldus de gemeente.