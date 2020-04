Meldpunt voor niet ontvangen van compensatie kinderopvang

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK opent dinsdag een meldpunt voor de ouders die geen compensatie dreigen te krijgen voor door de coronacrisis misgelopen kinderopvang. Het gaat om met name ouders die het volle pond betalen en normaal niet in aanmerking komen voor toeslag. “Bij een paar kinderen gaat het dan om al gauw over een bedrag tussen 1500 en 2500 euro”, aldus Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging op BNR over wat deze mensen doorgaans kwijt zijn.

“Dat is een heel serieus bedrag om te betalen terwijl je tegelijkertijd geen gebruikmaakt van kinderopvang.” Genoemde mensen krijgen normaal ook niets terug van hun betalingen. Daardoor zijn ze “niet in beeld” bij de Belastingdienst, aldus BOinK. Het gaat om een paar duizend mensen, schat de organisatie.

Ouders betalen een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage en hebben meestal recht op kinderopvangtoeslag. Ze moeten de rekening van de kinderopvang nu blijven betalen, ook al mogen ze er door de uitbraak van het coronavirus tijdelijk geen gebruik van maken. Maar alle ouders krijgen hun geld terug, meldde de overheid eerder.