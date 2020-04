Ook jubileumeditie Concert at Sea jaar verzet

Concert at Sea heeft de jubileumeditie verzet naar volgend jaar. De vijftiende editie schuift op naar op 24, 25 en 26 juni 2021, nu premier Mark Rutte heeft aangekondigd dat grote evenementen vanwege het coronavirus tot zeker 1 september niet doorgaan.

“Het doet pijn dit te moeten melden. Net als jullie keken we weer erg uit naar het jaarlijks hoogtepunt op de Brouwersdam, maar het is helaas niet anders”, reageert BLØF-frontman Paskal Jakobsen op de gedwongen afgelasting van ‘zijn’ festival. BLØF organiseert Concert at Sea sinds 2006 jaarlijks in Zeeland. “Wij hadden ons vijftienjarig jubileum anders voorgesteld”, concludeert de festivalorganisatie.

Kaarten die zijn gekocht voor de editie van dit jaar, blijven geldig voor volgend jaar. Tickethouders ontvangen volgens de festivalorganisatie binnen een week een mail met meer informatie.

Jakobsen spreekt bijzondere dank uit aan het zorgpersoneel en anderen die werkzaam zijn in cruciale beroepen. “We zijn vooral dankbaar voor iedereen in de zorg en al die mensen die ons land draaiende houden in deze moeilijke tijd. Zij verdienen alle ruimte om hun werk goed te kunnen doen. Wij wensen hen en iedereen die geraakt wordt door het virus veel sterkte.”

Concert at Sea stond eigenlijk gepland voor 25 tot en met 27 juni.