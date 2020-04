Organisatie achter Staatsloterij keert meer prijzengeld uit

Nederlandse Loterij, de organisatie achter onder meer de Staatsloterij en Lotto, heeft vorig jaar meer prijzengeld uitgekeerd. Ook ging er meer geld naar onder meer de Nederlandse sport via het NOC*NSF en een reeks goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn.

Een en ander was mogelijk door een toename van de opbrengsten uit bijvoorbeeld loten. De totale omzet liep op tot 1,3 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar eerder.

Het uitgekeerde prijzengeld aan de spelers van Nederlandse Loterij is gestegen tot bijna 895 miljoen euro inclusief kansspelbelasting. In 2018 was dat 775 miljoen euro.

Sportorganisatie NOC*NSF ontving dit keer dik 46 miljoen euro, voor 18 goede doelen was gezamenlijk bijna 18 miljoen euro en de Nederlandse staat ontving ruim 109 miljoen euro om in te zetten voor de samenleving. Daarmee steeg de totale afdracht naar meer dan 173 miljoen euro, van ruim 161 miljoen euro in het voorgaande jaar.