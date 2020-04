Rechter: dwangsom Pegida-voorman was onterecht

De gemeente Enschede heeft de voorman van anti-islamorganisatie Pegida Edwin Wagensveld ten onrechte een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Volgens de rechtbank in Zwolle is niet bewezen dat Wagensveld in maart en augustus 2019 betrokken is geweest bij het plaatsen van kruizen of ‘varkensborden’ op een terrein in Enschede waar een moskee gebouwd zal worden.

De gemeente vond dat Wagensveld met die acties de Algemeen Plaatselijke Verordening heeft overtreden en bepaalde dat hij bij iedere volgende overtreding een dwangsom van 5000 euro moet betalen.

Op de website van Pegida stond na beide voorvallen een filmpje, met de stem van Wagensveld. De filmpjes vormen volgens de rechter geen sluitend bewijs voor de stelling dat de man rechtstreeks betrokken was bij het plaatsen van de kruizen en borden.

Wagensveld kreeg eerder al een boete van het Openbaar Ministerie voor een niet-aangekondigde demonstratie op het bouwterrein in Enschede.