Scheepvaart heeft hinder van lage waterstand

De waterstand van de Rijn bij Lobith is laag voor de tijd van het jaar en daalt verder. De scheepvaart ondervindt daar hinder van op de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn. Voor duwstellen op de Waal geldt een diepgangbeperking vanwege de lage waterstand.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Die kwam dinsdag met de eerste droogtemonitor, omdat de maand april erg droog verloopt en er vooralsnog geen regen wordt verwacht. Het neerslagtekort ligt volgens de LCW ruim boven het langjarig gemiddelde. Het is droger dan in april in de zeer droge jaren 2018 en 2019.

Ook het water in plassen, meren en watergangen zakt snel. Een aantal waterlopen is al drooggevallen. Ook zijn de eerste gevallen van blauwalg geconstateerd. Waterschappen in droge gebieden voeren extra water aan.

Omdat het zo droog is, gebruikt de landbouw meer water om percelen te beregenen. De LCW waarschuwt dat de eerste sproeiverboden eraan komen, met name op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van het land. Daar zakt de grondwaterstand snel. Er zijn nog geen problemen met de drinkwatervoorziening.